Gerüchteküche brodelt vor BVC-Sitzung

Cloppenburg Am Dienstag, 8. Dezember, steigt ab 19 Uhr die virtuelle Mitgliederversammlung des BV Cloppenburg. Unter anderem soll ein neuer Vorstand gewählt werden und einmal mehr brodelt die Gerüchte.

So wird auch gemunkelt, dass der Cappelner Unternehmer Peter Kenkel ein Kandidat für Posten des ersten Vorsitzenden ist. Unsere Redaktion fragte bei Kenkel am Donnerstag nach. „Ich weiß von der Versammlung, aber an mich ist niemand offiziell herangetreten. Deshalb gehe ich davon aus, dass meine Hilfe nicht gewünscht ist. Und demnach kann ich auch für mich einen Haken dahinter machen“, sagte Kenkel.

