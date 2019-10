Cloppenburg Cloppenburgs stellvertretender Bürgermeister Klaus-Dieter Ackmann hat am Freitag Heinz Haupt nachträglich zu dessen 90. Geburtstag die Glückwünsche der Stadt überbracht. Bethens Ortsvorsteher Bernd Wigbers, Theresia Looschen für den Bether Dorfverein und Pater Dr. Biju Abraham für die Kirchengemeinde St. Marien schlossen sich an.

Bei Schnittchen und einer Torte, die die Nachbarin Inge Vornhagen (91) gebacken hatte, erzählte Haupt aus seinem Leben als Zeitungsmann. Zeitweilig betreute er zwölf Schützenvereine gleichzeitig, hinzu kam die Berichterstattung über unzählige Reitturniere. Am meisten ans Herz gewachsen seien ihm die Kaninchen- und Rassegeflügelzüchter. Sehr gefreut habe er sich, als ihm an seinem Geburtstag die Dwergter Dorfkapelle und der Musikverein Cappeln ihre Aufwartung machten – vor allem, weil so viele junge Leute dabei waren.

Haupt ist seit 1953 für die NWZ tätig und hat unzählige Berichte über das Leben und die Vereine in Cloppenburg und dem Südkreis verfasst. Zu manch einem Einsatz wurde er von seiner Frau Irma kutschiert: Denn Haupt hat nie den Führerschein für ein Auto gemacht.