Cloppenburg Das milde Wetter der vergangenen Wochen ist für die Bauarbeiten an der Hagenstraße in Cloppenburg optimal genutzt worden. Die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten am Schmutzwasserkanal wurden an diesem Dienstag innerhalb des gesetzten Zeitplans beendet. Seit dem Morgen ist die Hagenstraße wieder für den Autoverkehr freigegeben, teilte die Stadtverwaltung mit.