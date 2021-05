Startschuss für Lehrgang

Cloppenburg /Hannover Der Niedersächsische Dartverband (NDV) startet am Samstag, 15. Mai, um 10 Uhr zum ersten Mal mit einem eigenen Lehrgang für die Trainer-C-Lizenz des Deutschen Olympischen Sportbundes in der Sportart Darts. „Damit legt der Verband den Grundstein für eine neue Ausbildungsstruktur“, schreibt das LSB-Magazin in seiner Mai-Ausgabe. Los geht es am 15. Mai mit dem Online-Startschuss und den Ablaufinformationen.

