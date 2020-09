Haus Bethanien: Großes Zelt wird zum neuen Treffpunkt

Cloppenburg Damit sich Besucher der Kontaktstelle wieder zwanglos und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes zum Klönen, Kaffeetrinken und gegenseitigem Austausch treffen können, hat der Vorstand vom Cloppenburger Haus Bethanien ein großes Zelt angeschafft.

„Im Café hier im Hause Bethanien konnten wir wegen der Corona-Beschränkungen maximal sieben Gästen Platz bieten. Es war trotzdem schwierig, dort immer den Sicherheitsabstand zu wahren. Deshalb haben wir es im März geschlossen“, informiert Elisabeth Hemmen, Vorsitzende der Kontaktstelle und des Krisendienstes.

Mit dem Zelt im Hof des Hauses Bethanien will der Verein den Besuchern auch in der kälteren Jahreszeit einen Treffpunkt bieten. Im Zelt können an acht Tischen bis zu 16 Personen gleichzeitig Platz finden. „Das reicht normalerweise. Bei gutem Wetter können wir draußen auf dem Hof noch den einen oder anderen platzieren“, so Hemmen, die zudem über die Ehrenamtsagentur mit Hermann und Nicole weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gefunden hat.

In der Vor-Corona-Zeit besuchten zwischen 40 und 50 Personen täglich die Kontaktstelle, allerdings nicht alle gleichzeitig. „In der Zwischenzeit trafen sich einige regelmäßige Besucher an der inoffiziellen Außenstelle am Kreisel beim Pingel-Anton. Außerdem unternahmen kleinere Gruppen als ,Kontaktstelle auf Tour’ von Zeit zu Zeit kleinere Fahrrad-Touren“, erzählt Dr. Christian Lüken, Geschäftsführer der Kontaktstelle.

Die Kontaktstelle soll sonntags, 14 bis 17 Uhr, und mittwochs, 16 bis 18 Uhr, öffnen.