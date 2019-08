Heimatverein fährt nach Bremen

Cloppenburg Die diesjährige Ganztagesbusfahrt des Heimatvereins Cloppenburg führt am Samstag, 17. August, nach Bremen und Umgebung. Los geht die Fahrt mit dem Bus in Cloppenburg um 8.30 Uhr am ZOB Pingel Anton. Unter anderem gibt es eine Stadtführung durch die Hansestadt. Neben dem Marktplatz mit Rathaus, dem Roland und den Bremer Stadtmusikanten werden auch die Böttchergasse und das historische Schnoorviertel erkundet. Nach einer Führung durch den berühmten Ratskeller kann man sich dort bei einem gemeinsamen Mittagessen stärken. Danach geht es mit dem Bus ins Bremer Umland, dem Blockland, in die Gemeinde Lilienthal, wo auch die Kirche St. Jürgens besichtigt wird. Den Abschluss bildet der Besuch in einem Dielencafé zu Kaffee und Kuchen. Um 17.30 Uhr ist die Rückfahrt nach Cloppenburg vorgesehen. Anmeldungen bei Bernd Tabeling (Telefon 0 44 71/ 64 44) und Wilfried Bockhorst (Telefon 0 44 71/ 8 70 08).