Volkshochschule: Kreative sorgen für erstaunliche Vielfalt

Cloppenburg /Hemmelte Kreativität und auch kräftiges Zupacken waren gefragt in dem Kursus „Freies Arbeiten in Holz, Sandstein und Speckstein“ der Volkshochschule Cloppenburg. Kursleiter Bernhard Köster war nach Abschluss des acht Abende umfassenden Kurses sehr zufrieden mit den Werken, die die Hobbykünstler am Ende des Kurses präsentierten. „Es ist eine bemerkenswerte Vielfalt an Exponaten entstanden“, lobte der Kursleiter seine Schützlinge, „alle aufgeführten Materialien haben ihre Verwendung gefunden“.

Selbst an das Hartholz Eiche wagten sich die Hobbykünstler. Alle Teilnehmenden hätten ihre ganz persönliche Formensprache gefunden und die Auseinandersetzung mit dem Hartholz „gewonnen“, sagte Köster. Den optimalen Unterrichtsort fanden die Teilnehmenden in einer großen Scheune auf dem Hof Reinhold Gerdes in Hemmelte.

Auch im kommenden Jahr bietet Gerdes seine Scheune für einen weiteren Kurs an. Den nächsten Kreativkurs der VHS bietet Köster ab Mittwoch, 21. Oktober, an. Dann wird getöpfert oder eine „Nanafigur“ aus Papiermaché gearbeitet. Anmeldungen sind schon unter Telefon 0 44 71/94 69 0 möglich.