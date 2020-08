Infotermin zur Mühlenstraße

Cloppenburg Zu einer Bürgerversammlung zur zukünftigen Nutzung der Mühlenstraße lädt die Stadt Cloppenburg alle interessierten Einwohner für Mittwoch, 2. September, in die Stadthalle, Mühlenstraße 20 bis 22, ein. Die Infoveranstaltung beginnt um 17 Uhr.

An diesem Abend steht der Austausch zwischen Verwaltung, Bürgern und Fachplanern im Vordergrund. Dazu werden die mit der Sanierungsplanung beauftragten Büros das anstehende Sanierungsverfahren vorstellen und die möglichen Nutzungskonzepte für die Mühlenstraße erörtern. Teilnehmer können ihre Anregungen und Fragen direkt an die Fachplaner sowie an die Vertreter der Stadtverwaltung richten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig. Anmeldungen nimmt Anja Tepe bis kommenden Samstag, 29. August, telefonisch unter Telefon 0 44 71/ 18 53 02 oder per E-Mail (a.tepe@cloppenburg.de) entgegen. Bei einer Anmeldezahl, die über den Kapazitäten der Stadthalle liegt, behält sich die Stadtverwaltung vor, die Plätze nach dem Windhundverfahren zu vergeben.