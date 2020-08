Infrastruktur In Cloppenburg: Kreisel als Lösung für Verkehrsprobleme?

Cloppenburg Um die zunehmende Verkehrsbelastung im Stadtgebiet in den Griff zu bekommen, will die SPD-Fraktion im Cloppenburger Stadtrat weitere Kreisverkehr bauen lassen. Konkret geht es um die Kreuzungsbereiche Sevelter Straße/Fritz-Reuter-Straße (Famila-Brücke), Emsteker Straße/Werner-Eckart-Ring/Lankumer Ring (bei McDonalds) sowie Löninger Straße/Fritz-Reuter-Straße, heißt es in einem Antrag. Die Fraktion sei zudem für weitere Vorschläge offen.

Die von Teilen des Rates als Lösung angesehene Südtangente werde hier auf absehbare Zeit keine Lösung für den zunehmenden Verkehr sein. „Wer die Südtangente als mittel- oder gar kurzfristige Lösung verkauft, leugnet die Realitäten. Die juristische Auseinandersetzung ist hierzu derart komplex und kompliziert, so dass es sich noch lange hinzieht, ob, wann und wer die Tangente bauen wird“, sagt SPD-Ratsherr Stefan Riesenbeck und verweist auf den bereits seit Jahren bestehenden Rechtsstreit zwischen Stadtverwaltung und Grundstückseigentümer.

Unabhängig davon, ob man die Südtangente für sinnvoll oder sinnwidrig erachte, brauche die Stadt zeitnah realistische Ideen, die kurz- oder mittelfristig umgesetzt werden könnten. Die Unzufriedenheit der Verkehrsteilnehmenden solle Antrieb genug sein. „Wir sollten uns als Kleinstadt nicht mit dem Schneckentempo einer Großstadt zufrieden geben“, so die SPD in einer Pressemitteilung.

„Es ist uns bekannt, dass manche Kreuzungsbereiche aufgrund des Platzbedarfs auf den ersten Blick nicht geeignet erscheinen. Das sollte aber eine Machbarkeitsprüfung nicht von vornherein ausschließen“, so die SPD-Fraktion abschließend.