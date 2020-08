Initiative In Cloppenburg: Stadt wirbt für naturnahe Gärten

Cloppenburg Wer glaubt ein Schottergarten sei pflegeleichter als ein natürlicher Garten, der irrt, ist man sich in der Cloppenburger Stadtverwaltung sicher. In den Steinen und Kieseln wuchere oft ebenso das Unkraut. Zudem verfange sich im Herbst das heruntergefallene Laub in den Steinen. Eine Reinigung sei oft mühsam und zeitintensiv. Da könne man seinen Garten lieber gleich naturnah gestalten. Anregungen und Ideen zur Gestaltung dazu gibt nun ein neuer Flyer der Stadtverwaltung.

Ein naturnaher Garten sei nicht nur schön anzusehen, sondern biete auch einen echten Mehrwert. In einem intakten Ökosystem finde der Mensch Einklang mit der Natur und viele Pflanzen und Tiere einen wichtigen Lebensraum, da naturnahe Gärten von der Umwelt inspiriert seien. So könnten als geschnittene Hecken z.B. eine Hainbuche oder eine Buchsbaumhecke gepflanzt werden, bei Strauchpflanzen könnten Gartenbesitzer auf die Kornelkirsche oder Holunder zurückgreifen und im Bereich der Stauden/Bodendecker eigneten sich beispielsweise die Glockenblume oder Storchschnabel bestens. Die Gartenpflege könne zudem durch eine dichte Bepflanzung minimiert werden.

Der Flyer liege ab sofort im Rathaus aus oder kann auf der städtischen Website heruntergeladen werden. Bei Fragen oder Interesse für eine Beratung können sich Bürger per E-Mail an gruenplanung@cloppenburg.de wenden oder ein Gespräch unter Telefon 04471/185301 vereinbaren.