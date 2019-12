Cloppenburg 364 Tage des Jahres 2019 liegen nun hinter uns – und damit auch viele Momente, die dem einen oder anderen im Gedächtnis geblieben sind. Es ist viel passiert in den vergangenen zwölf Monaten. Sowohl hier in Cloppenburg als auch in Deutschland und international hat sich viel bewegt und verändert.

Den heutigen letzten Tag des Jahres hat die Lokalredaktion Cloppenburg auch zum Anlass genommen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Wir haben Revue passieren lassen, was hier los war und entschieden wurde. Und wir haben uns überlegt, welche Schlagzeilen wir uns für das kommende Jahr wünschen. Außerdem haben wir den Leiter der hiesigen Polizeiinspektion, Andreas Sagehorn, und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis, Dr. Christina Neumann, um die Schlagzeilen gebeten, die ihnen im Jahr 2019 im Kopf geblieben sind.