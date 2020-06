Cloppenburg Kein neues positives Testergebnis auf das Corona-Virus war am Donnerstag bis 13.30 Uhr im Landkreis Cloppenburg zu verzeichnen. So blieb die Anzahl aller positiv Getesteten bei 118. Am Mittwochnachmittag wurde allerdings auch nur ein Abstrich genommen.

Da von den 118 Menschen 106 genesen sind, verbleiben zwölf akute Corona-Fälle. Drei Personen sind in stationärer Behandlung. Zudem sind aktuell 83 Menschen in Quarantäne, insgesamt gab es 658 Quarantäne-Fälle. Die zurzeit Erkrankten verteilen sich auf die Städte und Gemeinden Friesoythe (3), Cloppenburg, Molbergen, Saterland (je 2), Bösel, Garrel und zudem Essen (je 1).

• Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten am Mittwoch zu 4 Ordnungswidrigkeitenverfahren. So wurden Beamte auf ein Treffen von vier Männern aufmerksam, die aus vier unterschiedlichen Haushalten stammen. Diese hatten sich auf dem Marktplatz vor der Roten Schule in Cloppenburg aufgehalten. Ihnen wurden Platzverweise erteilt.

