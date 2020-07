Klimakrise: Umweltproteste zum Kohleausstieg

Cloppenburg Als Mahnwache vor den CDU- und SPD- Abgeordnetenbüros protestierten Mitglieder der „Fridays for Future-Bewegung“ nun im Zusammenhang mit dem Kohleausstiegsgesetz. „Der jetzige Entwurf zum ‘Kohleausstiegsgesetz’ ermöglicht noch für knapp zwei Jahrzehnte die Verbrennung dieses dreckigen, unwirtschaftlichen und zerstörerischen Energieträgers. Menschen aus sieben Dörfern verlieren durch die Kohleverstromung ihr Zuhause und müssen ihr weichen. Damit werden die Stimmen der Bevölkerung und der Wissenschaft bewusst ignoriert, während den Energiekonzernen zusätzlich Steuergelder in Milliardenhöhe zugeschoben werden“, so Nils Wolke (16) und Hanna Ha Minh (17). „Mit jedem Zentimeter Kohle, den wir in Deutschland fördern, sterben Menschen schon heute, vor allem im globalen Süden, an den Folgen der Klimakrise. Daher ist das Kohleausstiegsgesetz ein Skandal und darf in dieser Form keinesfalls verabschiedet werden“, forderten die engagierten Klimaschützer.