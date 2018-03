Cloppenburg Bei der Behandlung von Patienten wird viel Material verbraucht. So gehören zum Beispiel Pflaster, Verbände und Latexhandschuhe im Krankenhaus zum täglichen Bedarf und werden routinemäßig in großen Mengen geliefert. Aber auch Röntgen- oder Ultraschallgeräte müssen irgendwann ausgetauscht werden.

Das Budget ist begrenzt

Im dritten Teil der NWZ-Krankenhausserie rund um das St.-Josefs-Hospital geht es um den Einkauf. Den Überblick, was benötigt und bestellt wird, behält Matthias Heitmann, Leiter des Einkaufes. Der Betriebswirt kümmert sich um die Versorgung des Krankenhauses mit allem, was für den regulären Betrieb nötig ist. „Zu meinen täglichen Aufgaben gehört die Beschaffung von Ersatzmaterial“, berichtet der 43-Jährige, der sich ebenfalls um den Einkauf der Krankenhäuser in Vechta und Lohne kümmert. Dafür müsse er immer wieder mit Lieferanten über Preise und Verträge sprechen, denn sein Budget ist begrenzt.

„Ein neues Ultraschallgerät kostet zwischen 30 000 und 100 000 Euro. Ein Röntgengerät gibt es ab 100 000 Euro – in der günstigen Variante, nach oben ist da noch sehr viel Raum“, berichtet Heitmann. Glücklicherweise sei die Beschaffung solcher Apparate die Ausnahme.

Medizinische Geräte sind teuer

Aber auch Geräte wie ein Monitor, der im normalen Handel für rund 500 Euro zu haben ist, kann schon einmal 4000 Euro kosten, wenn es sich um einen medizinischen Patientenmonitor handelt. „Von der grundlegenden Funktion ist da kein großer Unterschied“, erklärt Heitmann. Der Patientenmonitor müsse aber besonderen Anforderungen genügen. „Wenn man den mit Desinfektionsmittel reinigt, darf so ein Monitor nicht kaputt gehen.“ Man braucht schon Erfahrung, um abschätzen zu können, was wie viel kosten darf und was man bestellt.

Bei den Gegenständen des täglichen Gebrauchs wie Latexhandschuhen oder Spritzen muss Matthias Heitmann aber nicht jedes Mal neu bewerten, welches Angebot das beste ist. „Wir beziehen unser Verbrauchsmaterial über einen Logistiker. Die Stationen bestellen, was sie brauchen selbstständig über einen elektronischen Katalog. Damit habe ich erst einmal nichts zu tun.“

Wenn Alternativen gefragt sind

Der Leiter des Einkaufs bekomme später nur noch die Rechnung. Nur bei größeren Anschaffungen sei die Freigabe durch Heitmann erforderlich. Eine besondere Herausforderung in seinem Beruf sei es, wenn Produkte nicht verfügbar sind. „Da muss dann eine Alternative her, der Betrieb im Krankenhaus geht ja weiter.“

Damit er den Überblick behält, welche Lieferungen das Krankenhaus erreichen, kontrolliert Heitmann regelmäßig die Wareneingänge.