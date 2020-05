Kreis: Peter Gardewin verabschiedet

Cloppenburg Nach 46 Jahren in verschiedenen Tätigkeiten in der Kreisverwaltung ist der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes Peter Gardewin jetzt verabschiedet worden. Er begann seine Laufbahn im öffentlichen Dienst am 1. August 1973 mit einem Verwaltungspraktikum zur Vorbereitung auf die Ausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst. Nach einem zweijährigen Vorbereitungsdienst erfolgte am 1. August 1975 die Ernennung zum Beamten auf Widerruf.

Von 1978 bis 1991 war der gebürtige Cloppenburger im Amt für Zentrale Aufgaben tätig, 1981 wurde er Beamter auf Lebenszeit. Ab Oktober 1988 war Gardewin stellvertretender Amtsleiter. Von 1991 bis 1998 arbeitete Gardewin als stellvertretender Amtsleiter des Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft. Von 1998 bis 2001 war er als Prüfer im Rechnungsprüfungsamt tätig, dann von 2001 bis 2009 als stellvertretender Amtsleiter. Von 2009 bis zu seinem Ruhestand übernahm er dann die Amtsleitung des Rechnungsprüfungsamtes.

Landrat Johann Wimberg dankte Gardewin dafür, dass er all die Jahre seine Fachkompetenz und Erfahrung in den Dienst der Kreisverwaltung gestellt hat.

