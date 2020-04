Kreislandvolk In Cloppenburg Sieht Sich Bestätigt: Wasser-Messstellen weisen gravierende Mängel auf

Cloppenburg Der Kreislandvolkverband Cloppenburg sieht sich, ebenso wie das Landvolk Niedersachsen, in seiner Kritik an dem Messstellennetz zur Beurteilung der Grundwasserqualität bestärkt. Fast jede zweite Messstelle weise gravierende Mängel auf, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung des Kreislandvolkes. Dieses Ergebnis habe ein Fachgutachten des Büros Hydor Consult mit Sitz in Berlin ergeben.

„Die Ergebnisse sind aus unserer Sicht erschreckend und bestärken uns in unserer Kritik an dem bisherigen System“, so der Vorsitzende des Kreislandvolks Cloppenburg, Hubertus Berges. Das Gutachten belege Mängel an den bautechnischen Zuständen zahlreicher Messstellen, deren gesamtes Netz werde als wenig repräsentativ eingestuft und eigne sich somit nicht zur Festlegung der sogenannten Roten Gebiete. „Das Landvolk fordert eine grundlegende Überprüfung der Messstellen sowie einen Neuzuschnitt des gesamten Messnetzes und daraus resultierend eine fundierte Überarbeitung der Gebietsausweisung“, fasst Berges die Forderungen zusammen. „Die Ergebnisse des Fachgutachters liefern uns gute Argumente für die Klage gegen die erneute Änderung der Düngeverordnung“, sagt Berges.

648 Messstellen seien auf ihre Qualität überprüft worden. 190 Messstellen wiesen gravierende Mängel auf, 194 hätten geringe Mängel. In 264 Fällen sei die Dokumentation der Ausbaupläne der Messstellen für eine Bewertung unzureichend, deshalb seien belastbare Aussagen zur Nitratbelastung dieser Messstellen nicht möglich. Im Vergleich der Messstellennetze in Europa sei eine nachteilige Behandlung der deutschen Landwirte festgestellt worden.