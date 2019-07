Cloppenburg 14 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren lassen sich seit Montag beim Fotografie-Workshop „Move“ von der Osnabrücker Fotografin Angela von Brill dazu inspirieren, Bewegung fotografisch festzuhalten. Nach einer kurzen theoretisch-fototechnischen Einführung sind die Jugendlichen mit Eifer dabei, Motive für „Bilder in Bewegung“ selbst zu suchen und die Möglichkeiten der fotografischen Umsetzung auszuprobieren.

Dabei geht es zum einem um das fotografische Festhalten von schnellen Bewegungen mit einer kurzen Belichtungszeit, aber auch um das Gegenteil: „Wir bringen auch Unbewegtes in Bewegung, zum Beispiel Bäume zum Tanzen“, erläutert von Brill die kreativen Möglichkeiten, mit längerer Belichtungszeit Bewegung ins Bild zu bringen. Vier Tage und einen Abend lang haben die jungen Hobbyfotografen viele Aufnahmen gemacht und dabei ihre eigenen Vorstellungen eingebracht. Erste Ideen waren beispielsweise die spielerische Bewegung eines Regenschirmes festzuhalten, verlassene Orte zum Leben zu erwecken oder hinter einem abfahrenden Zug herzulaufen, heißt es aus dem Kursus.

An diesem Donnerstag, 11. Juli, wird dann eine repräsentative Auswahl der entstandenen Fotografien in der Kunsthalle an der Bahnhofstraße öffentlich präsentiert. Zur Eröffnung um 15 Uhr lädt der Kunstkreis Cloppenburg alle Interessierten herzlich ein.