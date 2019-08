Cloppenburg Auf der A 1 kurz vor der Anschlussstelle Cloppenburg in Fahrtrichtung Hamburg ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Beteiligt sind nach Polizeiangaben zwei Lkw, die an einem Stauende aufgefahren sind. Eine Vollsperrung war kurzzeitig eingerichtet, weiterhin ist an der Unfallstelle mit Behinderungen zu rechnen, hieß es um 9.30 Uhr.

Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Fahrer leicht verletzt, der andere in seinem Laster eingeklemmt, aber ansprechbar.

Verkehrsteilnehmer werden geben, eine Rettungsgasse zu bilden.