Cloppenburg Das Aufgabenfeld des Jugendamtes des Landkreises Cloppenburg ist heute größer denn je: Von Adoptionen über Trennungs- und Scheidungsberatung oder Kindertagespflege umfasst der Arbeitsbereich fast alle Formen der Unterstützung junger Menschen und ihrer Eltern.

Wenn die scheidende Amtsleiterin Irmgard Lottmann nach 21 Jahren im Jugendamt, zwölf Jahren als dessen Leiterin und insgesamt 44 Jahren in der Kreisverwaltung zurückblickt, wird deutlich, wie vielfältig die Zuständigkeiten in diesem Bereich geworden sind. „Es hat sich in den 21 Jahren ganz viel verändert. Wir haben seitdem personell um etwa die Hälfte aufgestockt.“

Heute arbeiten 60, im Jahr 2020 schon 63, Mitarbeiter für das Jugendamt. „Wir sind in dieser Zeit in allen Bereichen gewachsen. Die Dokumentationspflicht ist im sozialen Dienst das A und O. Es ist alles noch bürokratischer geworden.“

Dabei war die größte Herausforderung in Lottmanns Karriere nicht die Bewältigung von Papierbergen, sondern die des Flüchtlingsandrangs 2015. „Quasi von heute auf morgen mussten wir Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen für 60 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge finden“, erinnert sich die 63-Jährige. Und das mit durchschlagendem Erfolg. „Nirgendwo in Niedersachsen gab es so viele Gastfamilien wie im Landkreis Cloppenburg.“