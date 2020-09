Landvolk kritisiert Vorschrift

Cloppenburg Am Freitag wurde die Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AAV) zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten im Bundesrat verabschiedet. Die AVV soll grundsätzlich für eine Vereinheitlichung der Auflagen der einzelnen Bundesländer sorgen.

Der Landvolkverband Cloppenburg hat bereits im Vorfeld erhebliche Kritik an der AVV geübt. So wurde unter anderem kritisiert, dass die vorgesehene Messstellendichte von einer Messstelle pro 50 Quadratkilometer nicht ausreiche. Das gesamte Verfahren zu Bestimmung der sogenannten roten Gebiete sei viel zu pauschal. Die vom Landvolk geäußerten Bedenken hätten nicht zu einer wesentlichen Änderung auf Bundesebene geführt, so Hubertus Berges, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg. Er forderte die Landesregierung in Hannover auf, bei der Umsetzung der vom Bundesrat verabschiedeten Verwaltungsrichtlinie nicht pauschal vorzugehen, sondern eine differenzierte Bewertung vorzunehmen. Dies sei unerlässlich.

Falls dies nicht erfolge, werde man den eingeschlagenen juristischen Weg weiter verfolgen müssen, so Berges abschließend.