Cloppenburg /Leer Maritime Klänge bei herrlichem Sommerwetter – dafür hat der Cloppenburger Shantychor „Knurrhähne“ am Mittwochnachmittag auf dem Leeraner Gallimarkt gesorgt. Die Sänger folgten der Einladung von Karl-Heinz Langenscheidt, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Ostfriesland .

In Begleitung ihrer Frauen ging es für die „Knurrhähne“ nach Leer – zu einem der größten Volksfeste Norddeutschlands. Der Shantychor Cloppenburg, unter der Leitung von Wilfried Oelmann, trat in einem Festzelt auf. „Wir haben in Leer zwar Wasser und Schifffahrt, aber keinen Shantychor“, sagte Karl-Heinz Langenscheidt . Er freute sich, den Cloppenburger Shantychor begrüßen zu kennen. Unter dem Beisein von Leers Bürgermeisterin Beatrix Kuhl und weiteren Gästen wurden bekannte Shantys gesungen. Besonders beim Lied „What shall we do with the drunken sailor“ wurde von den vielen Besuchern mitgesungen.

Auch die Bürgermeisterin bedankte sich für den Auftritt des Shantychores. Nach ihrem Auftritt nutzen die Sänger noch die Gelegenheit, sich auf dem Gallimarkt umzusehen. „Es hat viel Spaß gemacht“ sagte Wilfried Oelmann. Eine Wiederholung konnte sich der Vorsitzende des Shantychores gut vorstellen.