Cloppenburg „Natur steht über allem, daher gilt es für die Natur zu demonstrieren, weil der Weg, den wir als Menschen zur Zeit gehen nur in den Untergang führt. Der Wandel beginnt immer bei uns selbst“, findet Henning Tollkühn. Der Altenoyther hat sich auf den Aufruf der NWZ gemeldet, nach den Cloppenburger Protesten zu Fridays for Future am Freitag seine Meinung zu teilen.

Tollkühn ist ein klarer Anhänger der Klimaproteste und ist am vergangenen Freitag bei der Demo in Oldenburg mitgelaufen und hat sich anschließend noch an der Fahrraddemo in Friesoythe beteiligt. Der Altenoyther lebt seit fünf Jahren fast ausschließlich vegan, sammelt Müll und hat etwa fünf Monate dieses Jahres draußen gelebt.

Außerdem sei er in diesem Jahr noch kein Auto, kein Bus und keine Bahn gefahren. Auch aufs Fliegen habe er verzichtet. „Ich habe nach Demonstrationen mit Leuten diskutiert und oft gemerkt, sobald irgendwas an einem Stückchen des vermeintlichen Luxus kratzen könnte, gehen Pforten im Kopf zu und es werden Mauern errichtet. Das ist äußerst schade, denn diese Bewegung für die Erde, die Fridays for Future heißt, kämpft für jedes einzelne Leben und die Erde und nicht dagegen. Leute raus auf die Straßen und nutzt Euer Recht Euch einzusetzen und zu demonstrieren, ehe es zu spät ist“, sagt Tollkühn.

Auch Leser Konrad Thoben hat sich bei uns gemeldet: „Wirklich schade, dass so wenige Leute bei der Demo waren! Aber, wer wusste von der Demo in Cloppenburg?“ Wie berichtet, waren nur 100 Demonstranten in Cloppenburg dabei, obwohl der Protestzug auch in der NWZ groß angekündigt worden war.

Ein Großteil der Leser glaubt derweil, dass die „Fridays for Future“-Bewegung ein Umdenken bezwecken kann. 25 Menschen nahmen an einer NWZ-Abstimmung teil, 62 % finden die Bewegung super und glauben an einen Effekt. 34 % finden, dass die Demos und Aktionen Zeitverschwendung sind.