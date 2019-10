Cloppenburg „Schmökern und Schlemmen“ lautet das Motto des Literaturabends am Freitag, 8. November, im Bildungswerk. Die beiden Buchhändlerinnen Andrea Westerkamp und Astrid Henning aus Lüneburg laden bereits zum vierten Mal ein. Gemeinsam stellen sie Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt vor. Die Veranstaltung in Kooperation mit der Buchhandlung Terwelp beginnt um 18.30 Uhr. Das Bildungswerk und die Fachfrauen wollen an diesem Abend Appetit auf neue Lektüre für lange Herbst- und Winterabende machen.

„Etwa 30 ganz frisch erschienene Titel werden für unser Publikum in Cloppenburg und umzu ausgesucht. Diese werden sehr kurzweilig präsentiert – in unterschiedlichen Leseformaten – mal als Krimi, Roman oder als Thriller“, machen Westerkamp und Henning neugierig.

Das Repertoire erstreckt sich von saisonalen Neuigkeiten aller namhaften Verlage bis hin zu individuell zugeschnittenen Literaturprogrammen für lesebegeisterte Zuhörer. Mal in Dialogform, mal als kurzweilige Rezension werden die einzelnen Titel abwechselnd vorgestellt.

„Ziel des Programmabends ist es, den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Orientierung in der Flut der vielen Neuerscheinungen zu geben. Dabei kann ein persönlich geschilderter Leseeindruck oft hilfreicher sein als Verlagswerbung“, sagt Westerkamp.

Wer also Lust hat, in einem gemütlichen Rahmen bei einem Glas Wein und kleinen Leckereien zu schmökern und sich zu informieren, kann sich im Bildungswerk unter Telefon 0 44 71/ 91 08-0 oder online unter www.bildungswerk-clp.de anmelden. Die Buchhandlung Terwelp wird einen entsprechenden Büchertisch bereithalten.