Lothar Kupka 95 Jahre alt

Cloppenburg Seinen 95. Geburtstag hat am Donnerstag Lothar Kupka im Alten- und Pflegeheim St.-Pius-Stift Cloppenburg gefeiert. Zu seiner Feier waren Familienmitglieder, gute Bekannte und Teile des Männergesangsvereins (MGV) „Cloppenburger Liederkranz“ gekommen. Die Musik spielt im Leben Kupkas immer noch eine große Rolle. So spielt er im Pius-Stift gelegentlich Klavier, und er nimmt auch noch an den Gesangsproben des MGV teil.

Dort ist er seit mehr als 50 Jahren Mitglied. Dr. Dietmar Raczek gratulierte im Namen des Liederkranzes und lobte das große Engagement von Lothar Kupka. Der Liederkranz ließ es sich nicht nehmen, mit zwei Liedern zu gratulieren. Und auch einige Mitarbeiter des Pius-Stiftes überraschten Kupka mit einem musikalischen Vortrag. Der stellvertretende Bürgermeister Hermann Schröer (CDU) überreichte eine Urkunde der Stadt und ein kleines Geschenk.