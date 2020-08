„Mehr Geld für Veranstalter“

Cloppenburg Weitere finanzielle Hilfen für die Veranstaltungsbranche während der Corona-Krise fordern die beiden hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (Garrel) und Christoph Eilers (Cappeln). Sie reagierten damit auf einen – auch an sie gerichteten – offenen Brief des Interessenvereins Cloppenburger Veranstaltungen, der mehr als 20 Schausteller aus dem Oldenburger Münsterland, Oldenburg und Ostfriesland vertritt. Deren 1. Vorsitzender Michael Friedrich hatte auf die Existenznöte der Schausteller aufmerksam gemacht und ein schnelles Ende des Verbots von Kirmesveranstaltungen gefordert. Diese sind bislang noch bis zum 31. Oktober untersagt.

Diesbezüglich machten ihm Bley und Eilers wenig Hoffnung: Eine weitere Lockerung der Auflagen sei wünschenswert, aber die derzeitigen Entwicklungen der Fallzahlen zeige, dass dieses in den nächsten Wochen nicht umsetzbar sei. In Hinblick auf die steigenden Fallzahlen werde sogar eher über eine Verschärfung der Regeln nachgedacht. Stattdessen – so Bley und Eilers – müssten die bisherigen Hilfsprogramme des Landes weiterentwickelt und zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt werden.