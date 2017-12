Cloppenburg Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei Cloppenburg am Sonntag, 24. Dezember, gegen 4.10 Uhr einen 21-Jähriger aus Ahlhorn erwischt, als er mit seinem PKW den Parkplatz einer Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, so die Polizei.

