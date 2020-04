Museumsdorf doch weiter geschlossen

Cloppenburg Entgegen der ersten Ankündigungen von Bund und Ländern am Mittwoch bleiben Museen nun doch weiterhin geschlossen. Betroffen ist hiervon auch das Museumsdorf Cloppenburg, das nun – statt am Montag wieder zu öffnen – zunächst bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, geschlossen bleibt. Damit entfallen auch sämtliche Veranstaltungen, die für diesen Zeitraum angedacht waren, heißt es in einer Mitteilung des Niedersächsischen Freilichtmuseums von Freitag.

Inzwischen sei nun auch endgültig klar, dass die Gartenpartie am Himmelfahrtswochenende und die historische Dorfkirmes im Juli ausfallen werden, erklärte Museumsleiterin Dr. Julia Schulte to Bühne am Freitag auf NWZ-Nachfrage. Denn es dürften nach dem jüngsten Erlass des Landes nur noch Veranstaltungen bis 1000 Teilnehmer über die Bühne gebracht werden.

Auf den Social-Media-Kanälen will das Museumsdorf seine Freunde weiterhin auf dem Laufenden halten. Weitere Informationen auf der Website