Cloppenburg Eine kräftige Stimme, die den Anliegen der Senioren in Cloppenburg über mehr als zwei Jahrzehnte Nachdruck und Bedeutung verliehen hat, ist für immer verstummt. Nach kurzer, schwerer Krankheit starb Elsbeth Südbeck am Samstag im Alter von 80 Jahren in Cloppenburg.

Seit dem Jahr 2000 hatte sich die Leitende Regierungsschuldirektorin im Ruhestand im Cloppenburger Haus der Senioren in verschiedenen Gruppen und Gremien engagiert. Von 2013 bis 2019 war sie die zupackende, hilfsbereite und humorvolle Vorsitzende der Einrichtung. „Für Elsbeth Südbeck gehörten ältere Menschen nicht aufs Abstellgleis. Senioren, so betonte es Südbeck immer wieder, hätten jede Menge Kompetenzen und Talente, die nicht verloren gehen dürften“, erinnerte sich Martin Kessens am Mittwoch auf Nachfrage. Kessens war von 2001 bis 2017 Leiter des Bildungswerks, das als Träger des Hauses der Senioren fungiert. Südbeck – so Kessens weiter – habe die ältere Generation auch gerne als Herbstmenschen gezeichnet. Diese seien so bunt wie die Jahreszeit der fallenden Blätter.

Südbeck lebte den Gedanken der lebenslangen Bildung, sie habe „mit Weitsicht das Ziel verfolgt, mit hochwertigen und vielfältigen Bildungsangeboten den Bedürfnissen der Menschen in der nachberuflichen Lebensphase zu entsprechen“, heißt es im gemeinsamen Nachruf des Hauses der Senioren und des Bildungswerks.

Südbeck selbst, die vor ihrer Karriere bei der Landesschulbehörde u.a. Englischlehrerin am Clemens-August-Gymnasium war, lehrte diese Sprache im „Haus der Senioren“ mit solch einem großen Erfolg, das zwischenzeitlich drei Kurse parallel liefen.

Südbeck trat aber nicht nur als Dozentin, sondern auch als Teilnehmerin auf. Sie schätzte das Gedächtnistraining „Top im Kopf“ – und das bis zum Schluss.

Elsbeth Südbeck wird am kommenden Freitag, 7. Februar, 15 Uhr, auf dem St. Andreas-Friedhof in Cloppenburg beerdigt. Anschließend ist die ökumenische Trauerfeier in der St.-Augustinus-Kirche.

