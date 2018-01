Cloppenburg Um 5.20 Uhr am 1. Januar 2018 ist der kleine Tobias im St.-Josefs-Hospital in Cloppenburg geboren worden. Er ist damit der erste Neugeborene des neuen Jahres im Landkreis. Ganz leicht hat er es seinen Eltern aus Bunnen mit der 24-stündigen Geburt nicht gemacht. Außerdem sollte er eigentlich elf Tage vorher – also 2017 – zur Welt kommen. „Aber es ist alles gut gegangen. Wenn man ihn im Arm hat, ist es egal, ob es ein paar Stunden mehr oder weniger waren“, sagte Mutter Lena Anneken (28 Jahre) am Dienstag. Genauso über den Familienzuwachs (3950 Gramm, 53 Zentimeter) freuten sich Vater Dirk (36) sowie die Geschwister Steffen (3) und Laura (1). Groß war die Überraschung auch, weil Tobias’ Eltern noch nicht gewusst hatten, welches Geschlecht ihr Kind haben würde. Gut gelaunt empfing Tobias auch Chefarzt Dr. Anno Feldmann und Klinik-Geschäftsführer Lutz Birkemeyer. 733 Geburten gab es 2017 im St.-Josefs-Hospital.