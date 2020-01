Cloppenburg Immer grüßen, aufmerksam durchs Leben gehen, das eigene Verhalten hinterfragen und gelassen sein: Diese Tipps für mehr Wertschätzung und Höflichkeit im Alltag gab Moritz Freiherr Knigge den gut 200 Gästen am Samstag im Cloppenburger Ratssaal mit auf den Weg.

Die Stadt Cloppenburg hatte zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen. Unter den Gästen waren auch Weihbischof Wilfried Theising, zahlreiche Ratsmitglieder und Vertreter von Verbänden und Vereinen.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese nutzte die Gelegenheit, um auf das Jahr 2019 zurück zu blicken. Die Stadt sei jung und geburtenstark und würde immer internationaler. „Wir sind hier keine schwarze Region mehr, wir sind eine bunte Region“, so Wiese, der auch die Aufnahme und Integration vieler Flüchtlinge in der Stadt lobte. „Die große Mehrheit der Menschen lebt die christlichen Werte, die unsere Region prägen. Wir können stolz sein, dass unsere eigene Identität nicht verloren gegangen ist.“

Es gelte aber auch weiterhin, Arbeitsplätze, Wohnraum und Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen, um die Stadt attraktiv für junge Menschen zu halten. Da die Konjunktur gut laufe, könne die Kommune einige Projekte im Jahr 2020 angehen und dabei sogar die Schulden senken. Wiese zählte als einen Schwerpunkt Bautätigkeiten für neue Kindertagesstätten und für die Erweiterung von bestehenden Einrichtungen auf. Auch soll der offene Jugendtreff ein Gebäude erhalten und die Innenstadtsanierung begonnen werden. Dabei müsse aber auch die Generationengerechtigkeit im Auge behalten werden, mahnte Wiese.

Nicht mahnend aber nicht weniger eindringlich war der anschließende Vortrag von Knigge, ein Nachfahre von Adolph Freiherr Knigge, der schon im 18. Jahrhundert das Miteinander von Menschen in einem Buch zusammengefasst hatte. Moritz Freiherr Knigge gab in seinem humorigen Vortrag Tipps, um im Alltag wertschätzender und höflicher mit seinen Mitmenschen umzugehen. Dazu gehöre unter anderem das Grüßen – egal ob der andere grüßt oder nicht – und Verabschieden sowie das Händeschütteln. Außerdem sensibilisierte er dafür, sich zu fragen, ob man mit seinem Verhalten jemanden stört oder belästigt. Er mahnte außerdem, jeden in seiner Art zu akzeptieren und im Umgang mit anderen gelassen zu werden. „Viel zu viele Konflikte entstehen wegen Kleinigkeiten. Wo ist daran mein Anteil, was kann ich besser machen?“, gab er den Gästen mit auf den Weg.