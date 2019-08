Cloppenburg 3750 Park-Sanduhren, mit denen auf allen gebührenpflichtigen Parkscheinzonen in Cloppenburg bis maximal 15 Minuten kostenfrei geparkt werden kann, hat die Stadtverwaltung bislang verkauft. Nachdem die erste Auflage mit 2500 Exemplaren schnell vergriffen war, seien noch rund 1250 Stück im Rathaus vorrätig, erklärte die städtische Pressesprecherin Benita Meyer am Donnerstag auf NWZ-Nachfrage. Diese könnten im Bürgeramt weiterhin zum Preis von drei Euro erworben werden,

Rund drei Monate nach der bundesweit aufsehenerregenden Einführung der Sanduhr in Cloppenburg lasse sich, so Meyer weiter, in der Praxis erkennen, dass die Sanduhren grundsätzlich gerne auf allen Parkplätzen eingesetzt würden, vermehrt jedoch auf Flächen, an denen schnelle Erledigungen – beispielsweise in Apotheke oder Post – getätigt werden könnten.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Anzahl der Park-Verwarnungen in der ersten Jahreshälfte 2019 marginal rückläufig. 2018 hatten die drei städtischen Kontrolleure insgesamt circa 13 500 Verwarnungen im Bereich des ruhenden Verkehrs ausgestellt. Aufgrund der Größe des Parkplatzes werden die meisten Verwarnungen auf dem Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz und die wenigsten auf dem neuerdings gebührenpflichtigen Parkplatz am ZOB Pingel Anton ausgestellt.

Eine Verwarnung für ordnungswidriges Parken kostet in Cloppenburg genauso viel wie in anderen Städten in Deutschland auch, da es einen bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog gibt. Die Verwarngelder betragen hierbei im Normalfall zwischen zehn €und 35 Euro. Sie bemessen sich an der Schwere des ordnungswidrigen Parkverstoßes, so Meyer. Bei einer Verwarnung wegen Parkens ohne Parkschein oder Parkscheibe werde das Verwarngeld bei einem stundenlangen Verstoß zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls erhöht.

Es gibt durchaus Bürger, die dauerhaft Verwarngelder sammelten, erklärte Meyer. Hier könne im Extremfall eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde erfolgen, die dann eine Überprüfung der Fahreignung des Betroffenen vornehmen könne.