Pandemie-Lage im Oldenburger Münsterland am 7. November: Mehr als 1000 Coronafälle im Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg Die Landkreise Cloppenburg und Vechta haben am Samstag weitere Coronafälle gemeldet.

• Kreis Cloppenburg

Der Landkreis Cloppenburg meldet am Samstag, Stand 13.30 Uhr, 77 weitere positive Testergebnisse aus zwölf Städten und Gemeinden. Insgesamt ist die Zahl damit seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Cloppenburg auf 2641 gestiegen. Da zeitgleich 57 Personen genesen sind, zählt der Landkreis derzeit 1008 aktuelle Coronafälle. Es ist erneut der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie im Landkreis Cloppenburg.

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat um 9 Uhr eine 7-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner von 264,2 für den Landkreis Cloppenburg errechnet.

Die drei Krankenhäuser im Kreisgebiet haben dem Landkreis Cloppenburg gemeldet, dass 32 Corona-Infizierte stationär behandelt werden, zehn von ihnen auf der Intensivstation. Dies ist ein weiterer Anstieg der Personen in stationärer Behandlung.

Das heutige Infektionsgeschehen ist auf viele kleine Ausbrüche im Kreisgebiet zurückzuführen.

Die neuen Infektionen verteilen sich auf Bösel (+4), Cappeln (+6), Cloppenburg (+17), Emstek (+8), Essen (+11), Friesoythe (+6), Garrel (+5), Lastrup (+6), Lindern (+2), Löningen (+2), Molbergen (+8) sowie Saterland (+2).

• Kreis Vechta

Im Kreis Vechta sind dem Gesundheitsamt mit Stand Samstag 95 weitere positive Testergebnisse gemeldet worden. Somit gibt es im Landkreis Vechta seit Beginn der Pandemie 2042 bestätigte Corona-Infektionen – 747 sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert.

15 Personen werden stationär behandelt, fünf Personen intensivstationär. Die Anzahl der Genesenen steigt um 73 Personen auf 1273. Die Anzahl der Personen in Quarantäne sinkt um 99 Personen auf 2378. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 226 Personen auf 6648.

Unter den neuinfizierten Personen ist ein Schüler der Adolf-Kolping-Schule in Lohne sowie eine Schülerin der Liebfrauenschule in Vechta. Aufgrund der vorgeschriebenen Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen, wird für die direkten Sitznachbarn der betroffenen Schüler vom Gesundheitsamt die Quarantäne angeordnet. Ein Wechsel in Szenario B ist nicht notwendig.

Weiterhin sind unter den neuinfizierten Personen ein Schüler der Elisabethschule in Vechta, ein Schüler der Von-Galen-Schule in Lohne sowie insgesamt drei Schülerinnen und Schüler der Grundschule Vörden. Die Kontaktermittlungen an den betroffenen Schulen laufen aktuell und mögliche Quarantänemaßnahmen werden derzeit durch das Gesundheitsamt des Landkreises Vechta geprüft. Dieses steht mit den entsprechenden Schulleitungen in engem Kontakt. Die betroffenen Eltern werden informiert.

Eine weitere Neuinfektion gibt es im Konvent in Kroge. Eine weitere Ordensschwester hat sich mit dem Corona-Virus infiziert, sodass insgesamt 13 Ordensschwestern betroffen sind.

Der Inzidenzwert im Landkreis Vechta liegt am Samstag bei 288,5.