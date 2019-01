Cloppenburg Die erst am 1. Juli 2018 gekommene kardiologische Chefärztin Dr. Bettina Götting verlässt das St.-Josefs-Hospital zum 31. März schon wieder. Das Krankenhaus wie auch Götting hätten ihre Zusammenarbeit aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung und Entwicklung der Abteilung einvernehmlich beendet, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung der Klinik.

Götting sei eine immer offen ausgerichtete und wertvolle Aspekte einbringende Mitarbeiterin gewesen, so Geschäftsführer Lutz Birkemeyer. „Wir bedauern ausdrücklich diese Entwicklung und wünschen ihr für den weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles erdenklich Gute.“ Zu Details der Trennung wollte Birkemeyer am Montag auf Nachfrage keine Stellung nehmen. „Nur so viel: Wir sind aktuell auf der Suche nach fachärztlicher Expertise, um kurzfristig die personelle Lücke zu schließen.“

Die 58-Jährige kam an die Kardiologische Klinik des Hospitals, wo sie gemeinsam mit Dr. Rainer Grove, der weiterhin als kardiologischer Chefarzt an der Klinik tätig ist, arbeitete. Götting war zuvor als kardiologische Chefärztin am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück angestellt. Das Beschäftigungsverhältnis dort war ebenfalls im beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben worden.

Die Herzspezialistin studierte nach dem Abitur am Gymnasium Antonianum Vechta von Oktober 1979 bis November 1985 Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Beruflich wirkte die Medizinerin nach ihrer Assistenzarzttätigkeit in den kommunalen Krankenhäusern Leer, Minden und Oldenburg zunächst als Oberärztin im Städtischen Klinikum Osnabrück. Von dort aus wechselte sie als Leitende Oberärztin zum Klinikum Dorothea von Erxleben, Quedlinburg, ehe sie im Oktober 1999 Chefärztin im Krankenhaus Quakenbrück wurde.