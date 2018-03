Cloppenburg Bislang unbekannte Täter haben zwei Husky-Hundewelpen gestohlen. Die Hunde befanden sich in einer unverschlossenen Gartenhütte an der Carl-Zeiss-Straße in Cloppenburg, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Diebstahl habe sich im Zeitraum von Mittwoch, 21. März, 22 Uhr, bis Donnerstag, 22. März, 8 Uhr, ereignet. Unter dem Diebesgut befinde sich auch eine Leine, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.