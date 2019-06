Positives Fazit zur Sanduhr

Cloppenburg Einen guten Monat nach der Einführung von Sanduhren für Kurzparker in Cloppenburg zieht die Verwaltung der Kreisstadt ein positives Fazit. Wie berichtet waren die 2500 vorrätigen Uhren nach drei Tagen bereits Anfang Mai ausverkauft, eine Nachlieferung soll Anfang Juli kommen. Von den Bürgern gebe es fast nur positives Feedback. Es habe aber auch schon eine Beschwerde gegeben, weil die Uhr nur 14 Minuten und 30 Sekunden lief, erzählt Fachbereichsleiter Reinhard Riedel. Defekte Sanduhren könnten umgetauscht werden. Auch, wenn die Uhr runterfällt oder an der Windschutzscheibe angebracht ist, drückt die Verwaltung ein Auge zu. Es gehe schließlich nur darum, dass die Kontrolleure sähen, dass jemand nur eine kurze Besorgung machen wolle, so Riedel.