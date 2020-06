Raupen mit gefährlichen Härchen

Cloppenburg Aktuell vermehren sich die Eichenprozessionsspinner in Norddeutschland wieder massenhaft. In diesem Jahr haben sie auch vor Cloppenburg keinen Halt gemacht. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Während im vergangenen Jahr rund 15 befallene Bäume bekannt waren, gibt es 2020 bereits 35 Befallstellen im Stadtgebiet, an denen teilweise mehrere Bäume betroffen sind.

Der Eichenprozessionsspinner ist eine Raupe, deren Härchen das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Es kann bei Hautkontakt oder beim Einatmen heftige allergische Symptome auslösen. Die Brennhärchen können auch vom Wind weitergetragen werden, weshalb bereits ein Spaziergang in der Nähe der Eichenprozessionsspinner zu starken Rötungen und Pusteln führen kann.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass bei der Entdeckung von Eichenprozessionsspinnern unbedingt jeder Kontakt vermieden werden sollte. Bürger werden dazu aufgefordert, befallene Bäume beim Bauhof der Stadt (Andreas Hempen: Telefon 0 44 71/ 70 87 36) zu melden.

