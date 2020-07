Regeln: Meinungen zu Verboten im Park

Cloppenburg Der Rat der Stadt Cloppenburg hatte in seiner Sitzung in der vergangenen Woche striktere Regelungen für den Mehrgenerationenpark in Cloppenburg auf den Weg gebracht. Unter anderem sollen das Trinken von Alkohol und die Mitnahme von Tieren verboten werden. Wir haben bei Facebook und in dem Artikel dazu aufgerufen, uns Ihre Meinungen mitzuteilen.

„An sich ein sehr toller Park, da gehört auch kein Alkohol rein“, ist die Meinung von Sonja Diamesso. „Nur leider sind da zu viele Jugendliche, die in aller Öffentlichkeit einfach Marihuana konsumieren, ob da Eltern mit Kindern sind oder nicht.“ Außerdem bemängelt sie, dass Kinder einfach in die Skateanlage laufen würden – ärgerlich für den Skater und gefährlich für den Nachwuchs. „Vielen Eltern ist es leider egal. Hauptsache, das Kind ist beschäftigt...“

Dieser Meinung pflichtet Joanna Schnieders bei: „Genauso sieht’s aus. Gerade noch erlebt: Meine Tochter spielt im Sand und kommt auf einmal mit einer Scherbe an. Geht gar nicht. Ich bin dafür, abends ab 22 Uhr den Park abschließen und Videoüberwachung rein. Dann ist das Thema durch!“

„Es gibt genug Anlässe und Orte, wo Alkohol getrunken werden kann. Leider reizen Verbote – grundsätzlich. Was spricht gegen eine kleine gastronomische Einrichtung im Park?“, ist die Meinung von Ludger Bickschlag. Als Hundebesitzer würde er sich über ein abgegrenztes Areal für Hunde freuen. „Und grundsätzlich Schilder, wo etwas erlaubt wird im Land der Verbote. Es soll doch ein ,Mehr’-Generationenpark und kein ,Weniger’-Generationenpark sein“, ist seine Meinung.

Eine Umfrage (siehe oben) kommt zu einem klaren Ergebnis.