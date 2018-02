Cloppenburg Zwei entlaufende Schottische Hochlandrinder haben die Polizei am Sonntag von 0.16 Uhr bis 8.45 Uhr die Polizei in Cloppenburg in Atem gehalten. Die Tiere waren von einer umzäunten Weide in der Nähe des Brookwegs im Cloppenburger Ortsteil Emstekerfeld entlaufen und ließen sich in der Nacht nicht wieder einfangen. Erst am Morgen konnten der Eigentümer erreicht und die Rinder zurück in die Weide getrieben werden.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

