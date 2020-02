„Sabine“ sorgt für Ausfälle

Cloppenburg Das Orkantief „Sabine“ hat auch Auswirkungen auf den Fußball-Spielbetrieb in dieser Region. So sind die für Sonntag angesetzten Partien in der Fußball-Kreisklasse (SF Sevelten - SV Bethen und DJK Elsten - SV Altenoythe II) genauso ausgefallen, wie die Hallen-Endrunde der B-Juniorinnen in Bösel. „Das Endrundenturnier der B-Juniorinnen wird aufgrund der Wetterlage abgesagt“, teilte Ignatz Nacke vom Niedersächsischen Fußballverband des Kreises Cloppenburg mit.