Sagehorn verlässt Cloppenburg

Cloppenburg Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, verlässt Cloppenburg und wird neuer Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg. Das teilte die Polizeidirektion am Mittwoch mit.

Bereits in der vergangenen Woche hat das Kabinett der Entscheidung von Innenminister Boris Pistorius zugestimmt, den Leitenden Polizeidirektor Sagehorn zum neuen Polizeivizepräsidenten zu ernennen. Der 54 Jahre alte Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta tritt damit zum 1. Juni die Nachfolge von Polizeivizepräsident Bernd Deutschmann an. Dieser wird nach 42 Jahren im Polizeidienst, mit Ablauf des Monats Mai, in den Ruhestand verabschiedet.

Polizeipräsident Kühme begrüßt die Personalentscheidung, da mit Andreas Sagehorn eine langjährig erfahrene Führungskraft diese wichtige Funktion übernimmt. „Ich kenne Andreas Sagehorn seit über 20 Jahren, ich habe großes Vertrauen in seine Arbeit und weiß, dass er der mit diesem Amt verbundenen, herausragenden Verantwortung gerecht werden wird“, sagte Kühme. „Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit“, so der Polizeipräsident weiter.

Der zukünftige Polizeivizepräsident war nach erfolgreichem Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2002 u.a. als Leiter Einsatz in Delmenhorst, als Dienststellenleiter in Wildeshausen sowie in verschiedenen Führungsfunktionen im Stab der Polizeidirektion tätig. In diese Zeit fielen auch die Konzeption, der Aufbau und die Inbetriebnahme der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg, ein bis dahin bundesweit einmaliges Projekt, an dem Sagehorn maßgeblich Verantwortung trug. Andreas Sagehorn ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Die jetzt freiwerdende Stelle des Leiters der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird zeitnah landesweit ausgeschrieben.