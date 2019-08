Cloppenburg „Das Kinderkönigschießen, sowohl auf den Adler als auch auf die Scheibe, sowie die Betreuung des Throns auf dem Schützenfest, muss für die Kinder interessanter gemacht werden.“ Das hatten sich die Eltern eines Mitgliedes des Cloppenburger Kinderthrons in Verbindung mit dem neu gewählten Kinder-Festausschuss vorgenommen.

In Zusammenarbeit wurde eine neue Kinderkönigsordnung ausgearbeitet und dem neuen Ausschuss vorgelegt. Dessen Leiter Marc-André Donner machte sich sofort mit den Jugendoffizieren der Züge an die Arbeit. Der Jugendausschuss vervollständigte den Entwurf und legte ihn jetzt pünktlich zum Schützenfest in Cloppenburg vor.

Wenn am Samstag, 17. August, ab 15 Uhr im Schützenhaus in den Ambührener Tannen der Scheibenkönig oder die -königin ausgeschossen wird, sind die Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2007 startberechtigt. Die Jahrgänge 2008 und 2009 können sich am Preisschießen beteiligen, dürfen aber nur mit dem Lichtpunktgewehr schießen. Teilnehmen können Kinder aus dem Stadtgebiet Cloppenburgs und Kinder von Vereinsmitgliedern. Die Einverständniserklärung der Eltern muss vor dem Schießen abgegeben werden (Formulare im Schießstand). Ermittelt wird: 1. Prinz/Prinzessin (Scheibenkönig/Scheibenkönigin) und 2. Prinz/Prinzessin, die auch am Adlerschießen teilnehmen dürfen, das am Samstag, 24. August, ab 13 Uhr im Stadtpark stattfindet. Alle Kinder ab zehn Jahren, die in Cloppenburg wohnen, können teilnehmen. Anmeldung vor dem Schießen im Stadtpark, mit Einverständnis der Eltern. Wer den Adler abschießt, ist Adlerkönig oder -königin.

Für den Verlauf des Schützenfestes hat sich der Kinderausschuss auch so einige Überraschungen einfallen lassen.