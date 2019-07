Cloppenburg Der erfolgreiche Abschluss einer Fachoberschule berechtigt zum Besuch einer Fachhochschule in allen Fachrichtungen. In diesem Schulbereich gratuliert die BBS am Museumsdorf 116 Absolventen.

Fachoberschule Ernährung und Hauswirtschaft – FOEH 2-1 (Elvira Gercke): Deyaa Fayad, Cloppenburg; Nancy Frank, Essen; Franziska Gohl, Bevern; Marco Heuermann, CLP; Kilian Köhnen, Bersenbrück; Irene Kötter, Cloppenburg; Maha Rabeea Saeed Saeed, Cloppenburg; Maik Schönhals, Cloppenburg. Als Klassenbeste wurde Irene Kötter geehrt.

Fachoberschule Sozialpädagogik – FOS 2-1 (Petra Brockschmidt-Lücking): Jana Andris, Cloppenburg; Dalia Aidin, Cloppenburg; Imani Baro, Cloppenburg; Ina Böckmann, Garrel; Christian Böning, Emstek; Anne Bröring, Molbergen; Olga Enshin, Cloppenburg; Alena Gefken, Molbergen; Andreas Gergert, Essen; Emre Gündogdu, Cloppenburg; Leon Kisser, Emstek; Julia Koch, Friesoythe; Jessica Krassmann, Cloppenburg; Nicole Ludwig, Cloppenburg; Lara Neldnder, Molbergen; Stacy Nickel, Molbergen; Gina Ostendorf, Molbergen; Sarah Ostendorf, Cloppenburg; Alin Reimche, Garrel; Sarah Sauer, Cloppenburg; Juliana Schiller, Vrees; Veronika Schneider, Cloppenburg; Özgül Serin, Garrel; Madleen Shamden, Cloppenburg; Annalena Thiel, Cloppenburg; Sina Wilkens, Großenkneten.

FOS 2-2 (Ulf Köpcke): Sophie Marie Albers; Esther Burke; Pauline Bührmann; Insa Bünnemeyer; Anna-Louise Ebbeler; Anna Luise Feuerhake; Marvin Fock; Jasmin Gaal; Noah Horstmann; Martin Koch; Kathrin König; Lea Letkemann; Merle Lübbe; Neele Mesch; Hannes Olewicki; Julia Rerich; Tanja Ridinger; Ariane Schlak; Fenja Seeger; Maja Wilpert; Maria Witischenko; Angelika Zimmermann.

Für besonders gute Leistungen wird Pauline Bührmann mit einem Buchgutschein ausgezeichnet.

Fachoberschule Gesundheit/Pflege – FOGP 2-1 (Daniela Buchholz): Sophie Abeling, Garrel; Meral Burunacik, Cloppenburg; Lisa Düker, Elsten; Carlotta Geers, Lastrup; Diana Gerdt, Cloppenburg; Ruzhdi Robertas Hyseni, Essen; Alina Illi, Cloppenburg; Melanie Japs, Cloppenburg; Melisa Karakoc, Cloppenburg; Alina Khadzhimuradova, Großenkneten; Alina Lanzow, Löningen; Stefanie Laumann, Emstek; Carina Müller, Cloppenburg; Benedikt Nuxoll, CLP; Pascal Plietzka, Quakenbrück; Laura-Marie Schröder, Ahlhorn; Alina Sperling, Cloppenburg; Julian Hendrik Tepe, Cloppenburg; Jana Tietz, Garrel.

Fachoberschule Wirtschaft – FOW 2-1 (Bianka Kathmann): Andre Bergner, Cloppenburg; Christopher Böckmann, Emstek; Marcel Borgerding, Emstek; Boran Canli, Cloppenburg; Marie Hilbig, Cloppenburg; Artur Schulan, Molbergen; Stefanie Schwan, Cloppenburg; Marius Wohlers, Schneiderkrug

Für seine besonderen Leistungen wurde Marcel Borgerding geehrt.

FOW 2-2 (Kerstin Stevens): Gödeker Alina, Lindern; Hermes Simon, Cloppenburg; Knurbein Eileen, Lindern; Meyer Verena, Cloppenburg; Morosow Laura, Cloppenburg; Probst Jana, Molbergen; Siemer Lukas, Cloppenburg; Thyen Henning, Lindern; Weber Maxim, Cloppenburg; Wilken Maria, Lindern; Willenborg Jonas, Elsten.

Für ihre besonderen Leistung wurde Maria Wilken geehrt.

FOW 2-3 (Bernhard Borgerding): Rudi Baier, Emstek; Martina Budke, Essen; Marcel Deyen, Cloppenburg; Maria Dubs, Essen; Kevin Held, Quakenbrück; Bernd Henke, Lastrup; Dennis Johann, Essen; Nina Kannwischer, Höltinghausen; Lena Klaus, Essen; Frederic Klüsener, Garrel; Julia Meiners, Cloppenburg; Daniel Merzo, Höltinghausen; Katharina Ott, Cloppenburg; Thomas Rudi, Garrel; Markus Schwez, Lodbergen; Marina Többen, Löningen; Lars Werner, Garrel; Thorben Willen, Löningen.

Als Klassenbeste wird Katharina Ott (Notendurchschnitt 1,7) ausgezeichnet.