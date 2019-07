Cloppenburg Im Vorstand des Seniorenbeirats der Stadt Cloppenburg hat es jetzt zwei Änderungen gegeben. Bei der jüngsten Vollversammlung wählten die Vertreter der 65 Mitgliedsvereine Margret Abu-Ghazaleh als neue Stellvertreterin und Renate Siemer als Beisitzerin. Die bisherigen Amtsinhaberinnen Beate Bührmann bzw. Berta Deines hatten nicht mehr kandidiert. Dagegen wurde Franz-Josef Feldhaus als Vorsitzender im Amt ebenso bestätigt wie Lidia Dering-Pustlauk (Stellvertreterin), Renate Ostermann, Elke Denis und Günter Klopottek (alle Beisitzer).

Auf ein erfolgreiches Veranstaltungsjahr blickte Vorsitzender Feldhaus zurück. Höhepunkte seien – wie in fast jedem Jahr – die Seniorenwochen gewesen sagte er. Aber auch politisch habe sich etwas getan, stellte er fest. Die Sommergespräche des Bildungswerkes, u.a. im Haus der Senioren, hätten Wirkung gezeigt.

Die Zuschüsse der Stadt zu den Seniorenveranstaltungen seien um 50 Prozent pro Teilnehmenden ab 60 Jahren angehoben worden. „Ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit in der jüngsten Stadt Deutschlands“, sagte Feldhaus. Der Seniorenbeirat ist Ansprechpartner für alle Senioren in der Stadt Cloppenburg sowie für soziale Einrichtungen und Seniorengruppen in den Vereinen und sonstigen Organisationen.

Die Aufgabe des Seniorenbeirats ist es, Rat, Stadtverwaltung und Öffentlichkeit auf die Interessen und Belange älterer Menschen aufmerksam zu machen und auf deren Berücksichtigung hinzuwirken. Der Seniorenbeirat ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0 44 71/ 18 55 18 zu erreichen. Persönlich stehen die Vorstandsmitglieder jeden ersten Dienstag und Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr für Gespräche zur Verfügung.

Erster Programmpunkt der Seniorenwochen ist die Übertragung des Konzerts mit André Rieu aus Maastricht in der Schauburg in Vechta. Anmeldungen dafür werden unter Telefon 0 44 71/ 93 10 00 angenommen.