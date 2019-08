Cloppenburg Mit einem Trinkwasserspender macht der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) seit Mittwoch im Rathaus der Stadt Cloppenburg auf seinen Auftrag in der Daseinsvorsorge aufmerksam. Besucher können dort ab sofort zugreifen und ihren Durst löschen.

Der OOWV setzt damit ein Projekt fort, das die Bedeutung der Wasserversorgung für gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land hervorheben soll. Der OOWV bietet allen Mitgliedern – Städten, Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreisen – die Möglichkeit, Trinkwasserspender für die Bevölkerung in öffentlich zugänglichen Gebäuden aufzustellen. Wer Durst hat, zapft stilles oder prickelndes Wasser auf Knopfdruck. Dazu kann eine eigene Trinkflasche verwendet werden. Alternativ sind auch umweltfreundliche Pappbecher am Wasserspender montiert.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese freute sich über die Inbetriebnahme des neuen Geräts. Gerade die heißen Sommer in diesem und im vergangenen Jahr hätten allen Menschen bewusst gemacht, dass Wasser ein kostbares Gut ist, mit dem man sorgsam umgehen müsse.

Stefan Krauß, Regionalleiter des OOWV im Kreis Cloppenburg, unterstrich die Bedeutung der kommunalen Wasserversorgung: „Der Aufbau des Versorgungsnetzes, wie wir es heute kennen, hat nach Kriegsende maßgeblich dazu beigetragen, gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land herzustellen. Wasserversorgung sichert uns Wohlstand und ist eine Grundvoraussetzung für Frieden und Wachstum.“ Der Genuss von Trinkwasser sei außerdem ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz, denn auf diese Weise werde der Plastikverbrauch reduziert.

Der Wasserspender befindet sich im Foyer des Rathauses, Sevelter Straße 8. Es ist montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.