Service: Kostenlose Sehtests für baldige Schulkinder

Cloppenburg Kann mein Kind gut sehen oder braucht es eine Brille? Erkennt es Farben richtig? Wie ist es um das räumliche Sehen bestellt? All diese Fragen werden normalerweise vor dem ersten Schultag in einer Untersuchung geklärt. Diese ist allerdings corona-bedingt ausgesetzt.

Um den Eltern trotzdem eine Möglichkeit zur Überprüfung der Augen vor dem Ernst des Lebens zu ermöglichen, hat Dirk Bergner einige kindgerechte Tests entwickelt. Er bietet nun kostenlose Sehtests für Vorschulkinder an, um beispielsweise das Zusammenspiel der Augen und das Farbsehen zu überprüfen. Bei Auffälligkeiten könne an den Augenarzt überwiesen werden. Terminabsprache nimmt das Team von Optik Bergner an der Eschstraße unter Telefon 04471/4271 oder info@optik-bergner.de an.

