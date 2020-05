Sittich sucht ein neues Zuhause

Cloppenburg Am vergangenen Sonntagmorgen ist Am alten Emsteker Weg in Cloppenburg ein Sittich gefunden worden. Alles spricht dafür, dass das Tier ausgesetzt worden ist. „Zumal neben seinem Käfig auch ein Korb mit Vogelfutter stand“, teilte das Tierheim Sedelsberg mit. Dort ist der Sittich auch erstmal untergekommen. Wer dem gefiederten Freund ein neues Zuhause geben möchte, kann sich beim Tierheim in Sedelsberg an der Friesoyther Straße 19, Telefon 04492/443, melden.