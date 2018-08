Soestebad bis Ende 2018 zu

Cloppenburg Das Soestebad bleibt vorerst bis zum Jahresende geschlossen. Grund dafür sei ein Dichtungsriss an einer Frischwasserleitung, der in der Nacht vom 23. auf den 24. August zu einer Überschwemmung im Keller des Freizeitbads geführt habe, so die Stadtverwaltung am Freitag. In dieser Woche hat ein Gutachter den Schaden ermittelt. Durch die Feuchtigkeitsschäden müssten unter anderem die Steuerungstechnik und die Pumpen ausgetauscht werden. Der entstandene Schaden liege im hohen sechsstelligen Bereich und sei über die Versicherung abdeckt, hieß es.

„Wir hatten natürlich gehofft, dass der Schadensumfang geringer ausfällt und wir das Bad zeitnah wieder für unsere Gäste und den Schulunterricht öffnen können. Nun werden wir alles in die Wege leiten, um die entstandenen Beschädigungen so schnell wie möglich beheben zu lassen“, erklärte Betriebsleiter Kai Sudowe. Die angefragten Fachfirmen hätten bereits die vorbereitenden Arbeiten aufgenommen.