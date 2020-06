Soziales: Ehrenamtsagentur wieder geöffnet

Cloppenburg Die Ehrenamtsagentur (EA) an der Bürgermeister-Winkler-Straße 23 ist wieder geöffnet. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen kann die Einrichtung auch wieder persönlich besucht werden. Die Mitarbeiter beraten und vermitteln dort dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr „rund ums Ehrenamt“. In jüngster Zeit liefen Kontakte überwiegend über Telefon und Mails.

Mehr als 70 Freiwillige boten der EA auf diesem Weg ihre ehrenamtliche Hilfe in der Coronakrise an – sei es als Einkaufshelfer für Mitbürger, die zu Risikogruppen zählen, sei es als Helfer für den Weiterbetrieb der Cloppenburger Tafel oder als Näherinnen von Mund-Nasen-Masken. So konnte die EA bislang mehr als 600 Masken an soziale und gemeinnützige Einrichtungen abgeben. „Da die Nachfrage, insbesondere bei Grundschulen, nach wie vor hoch ist, nähen wir weiter. Fertige Zuschnitte liegen zur Weiterverarbeitung in der EA bereit und können bei uns abgeholt werden“, erklärt Hedwig Buschmann.

Rund 30 Freiwillige, die sich als Einkaufshelfer für Angehörige der Risikogruppen gemeldet hatten, warten allerdings noch auf ihren ersten Einsatz. „Aber man könnte und sollte auch eine durchaus positive Seite daran sehen. Offenbar wird nämlich hier in Cloppenburg noch viel Hilfe durch Verwandt- und Nachbarschaft geleistet, so dass externe Unterstützung gar nicht nötig ist.“

Gut zu wissen jedoch: Sollte der eine oder andere Cloppenburger Bürger doch noch einen Einkaufshelfer benötigen, so genügt ein Anruf oder Besuch bei der EA.