Cloppenburg Über eine Spende von 10 000 Euro durfte sich am Montag die Direktorin des Museumsdorfes, Dr. Julia Schulte to Bühne, freuen. Der Erlös stammt vom ersten Cloppenburger Weinfest, das vom Lions Club Cloppenburg und vom Lions Club Cloppenburg Soeste im August im Museumsdorf organisiert wurde.

„Mit dem Geld wollen wir unsere historische Orgel, die im Ammerländer Karussell sitzt, sanieren“, sagt Schulte to Bühne. Die Sanierung sei recht aufwendig, da es nur in den Niederlanden noch einen Fachmann gebe, der die Orgel reparieren kann. Dafür muss das zweieinhalb Meter hohe Musikinstrument aus dem Karussell genommen und in die Niederlande gefahren werden.

Auch Aloys Klaus, Präsident des Lions Club Cloppenburg, und Peter Imbusch, Präsident des Lions Club Cloppenburg Soeste, zeigten sich vom Ausgang des 1. Cloppenburger Weinfests begeistert. Ihnen sei es eine Herzensangelegenheit, das Museumsdorf zu unterstützen.

Für das kommende Jahr stehen deshalb bereits die nächsten Planungen an. „Wir wollen das Weinfest fest etablieren“, sagt Klaus und hat auch schon ein Datum parat. Am 15. August – Treffpunkt ist wieder im Museumsdorf. Mit dabei sein wird dann auch der Lions Club Oldenburg Münsterland.