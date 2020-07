Spontane Besuche möglich

Cloppenburg Nach mehreren Monaten ist das Kreishaus seit Montag wieder für den Kundenverkehr geöffnet. Es erfolgt weiterhin eine Zugangskontrolle am Eingang. Damit sich an keiner Stelle im Gebäude zu viele Wartende sammeln, wurden zusätzliche Wartebereiche geschaffen. Sind alle Plätze belegt, muss vor dem Gebäude gewartet werden.

Um den Besucherstrom zu entzerren, wird zusätzlich zum hinteren Eingang der Haupteingang an der Eschstraße geöffnet. Auch der Nebeneingang bei der Zulassungsstelle – ausschließlich für dessen Kunden – ist offen. Für diesen Eingang wird eine separate Zugangskontrolle eingerichtet. Für alle anderen Terminangelegenheiten und sonstigen Anliegen stehen die beiden Haupteingänge zur Verfügung.

Auch jetzt ist eine Terminvereinbarung sinnvoll, da der jeweilige Sachbearbeiter oder das Amt beim spontanen Besuch bereits ausgebucht sein könnten. Dazu sollte vorab Kontakt zum jeweiligen Sachbearbeiter aufgenommen werden, der über das Online-Aufgabenverzeichnis ermittelt werden kann.

In der Kfz-Zulassungsstelle können online Termine vereinbart werden. Eine telefonische Terminvereinbarung wird in diesem Bereich nicht mehr angeboten, so der Kreis. Außerdem werden spontane Besuche ermöglicht. Hier ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Die Kfz-Zulassungsstelle in Löningen bleibt weiterhin geschlossen.